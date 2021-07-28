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Спорт28 июля 2021 10:38

Мэрия Волгограда обещает сохранить и отреставрировать входную группу стадиона "Трактор"

Власти нашли подрядчика, который займется сносом старых трибун и построек
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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Будущий вид стадиона "Трактор" в Волгограде.

Будущий вид стадиона "Трактор" в Волгограде.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Перед тем, как возвести новый спорткомплекс в Тракторозаводском районе, нужно снести старый стадион. Этим до конца года займется ООО «СК Лидер», мэрия Волгограда выбрала компанию по итогам аукциона на госзакупках. Стоимость контракта оценили более чем в 10,5 миллионов рублей, его подпишут в августе.

Сообщается, что у выбранного муниципалитетом подрядчика есть опыт работ по возведению коммуникаций и капремонту сооружений в Волгоградской области. До конца года фирма должна демонтировать аварийные трибуны стадиона «Трактор», а также еще несколько вспомогательных объектов. Большинство не работали на протяжении многих лет. Кроме того, специалисты разберут фундамент спортивного объекта и самостоятельно вывезут строительный мусор.

Напомним, после расчистки территории в Тракторозаводском районе на Могилевича 2А возведут современный спортивный кластер. Там построят новую трибуну на 500 зрителей. Под ней расположат спортзалы и вспомогательные помещения. Рядом с уже существующим футбольным полем планируют оборудовать беговые дорожки, секторы для толкания ядра и прыжков в длину. Также на территории бывшего стадиона «Трактор» обустроят многофункциональные площадки для игровых видов спорта: баскетбола, мини-футбола, волейбола, футбола на песке и пляжного волейбола, зону для сдачи ГТО.

В мэрии подчеркнули, что во время благоустройства этой территории также отреставрируют объект культурного наследия регионального значения - «Проходные стадиона СТЗ «Трактор».