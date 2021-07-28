Ремонт моста через Волжскую ГЭС закончится к концу года

Фото: Администрация Волгоградской области

Ежедневно водители и пассажиры общественного транспорта, которые едут из Волжского в Волгограда или в обратном направлении, должны простаивать в пробках. Затор образуется на мосту через ГЭС, на котором из-за ремонта было введено реверсивное движение. Однако волгоградцам и волжанам осталось потерпеть немного. До 1 сентября на мостовом переходе будет открыто движение в обычном режиме. Об этом 28 июля заявил губернатор Волгоградской области во время выездного совещания на Волжской ГЭС. При этом полностью ремонт завершится к зиме.

- Идем с опережением графика, движение будет открыто до 1 сентября. После этого работы продолжатся внутри мостового перехода и завершатся в установленные сроки — до конца года объект будет сдан в полном объеме. Но это уже не будет мешать людям передвигаться по мосту, мы снимем нагрузку, - рассказал глава области.

Андрей Бочаров отметил, что без введения реверсивного движения работы по ремонту затянулись бы на больший срок.

- Мы должны были либо вообще закрыть движение по мосту, оставив один путь через Среднюю Ахтубу. Либо сохранить движение, но организовать реверсивный проезд, - сообщил губернатор.

Ремонт Волжской ГЭС проходит как на проезжей части, так и в подмостовом пространстве. С момента строительства плотина ранее капитально не обновлялась. Работы начались в 2019-м и были разделены на три этапа, заключительный начался в марте. В этом году подрядчик обновляет асфальт на двух участках дороги по 442 метра каждый, а также занимается ремонтом под мостом. Специалисты работают в две смены, на объекте задействуют около 90 человек и 14 единиц техники.