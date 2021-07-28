Стадион Леонида Слуцкого в Волгограде прошел экспертизу

Так "Бомбонера" будет выглядеть после завершения строительства. Фото: Проект "СЛУга футбола".

Команда футбольного тренера Леонида Слуцкого получила положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации стадиона «Бомбонера». Арена строится в Советском районе Волгограда. Процесс экспертизы оказался длительным, он затянулся на несколько месяцев. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе проекта «СЛУга футбола», был проанализирован каждый раздел проекта и участок объекта – административное здание, раздевалки, поля, инженерные сети, пожарные проезды и другие аспекты.

- В наш адрес со стороны экспертов поступило много замечаний, но каждое из них было проработано и исправлено, все спорные решения приведены в соответствие с ГОСТами и нормативами, - отметили в проекте «СЛУга футбола».

Однако ожидание получения положительного заключения экспертизы позади. «Бомбонера» будет соответствовать всем требованиями безопасности и комфорта. Команде Леонида Слуцкого остается достроить арену, на котором будут заниматься воспитанники школы заслуженного тренера России. Работа на стройплощадке не прерывается. Арена с манежем возводится на личные деньги Слуцкого – именитый специалист вложил около 60 миллионов рублей. Также на строительство ведется сбор пожертвований. «Бомбонеру» начали возводить весной, она должна быть готова осенью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Леонид Слуцкий сыграл в футбол на своем стадионе «Бомбонера»

Легендарный тренер проверил, как проходит стройка арены для волгоградских мальчишек (подробности).