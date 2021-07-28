В центре Волгограда на стройке ЛОС рухнула стрела подъемного крана

Фото: скрин с видео Максима Нелюбова.

Около восьми вечера 27 июля на строительной площадке локального очистного сооружения в Центральном районе Волгограда упала стрела подъемного крана. Очевидцами происшествия стали проезжавшие мимо автомобилисты. Один из них заснял момент ЧП на видеорегистратор. Видно, как стрела едва не зацепила внедорожник, который ехал по нулевой продольной. Их разделили считанные метры. Но, к счастью, обошлось без пострадавших.

- В результате случившегося никто не пострадал. Работы на объекте продолжаются в штатном режиме, произошедшее не повлияет на график выполнения работ. Подрядная организация проводит внутреннюю проверку, - прокомментировали "КП-Волгоград" в мэрии.

Напомним, модуль локального очистного сооружения строят на улице 7-й Гвардейской. Это один из тринадцати ЛОС, которые появятся в Волгограде. Мощность этого сооружения составит 400 литров в секунду. В Волгу не попадут песок, бензин, мусор, ливневые воды. В настоящий момент стройка продолжается.