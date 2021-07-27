Самолет был битком: из Волгограда отправился рейс в Анталью

В Анталью отправился самолет авиакомпании "Ямал" Фото: Артем КИЛЬКИН

Несколько дней назад в Волгограде открылось международное авиасообщение с Турцией. Сегодня, 27 июля, еще один самолет отправился в Анталью. Полетную программу начала авиакомпания «Ямал» совместно с туроператором «TUI». Волгоградцы заждались отдыха на Средиземном море. На сегодняшнем чартерном рейсе была 100-процентная посадка: в Анталью улетели 219 пассажиров, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Международного аэропорта Гумрак.

С 28 июля полетную программу в Турцию из Волгограда откроет авиакомпания «Северный ветер» совместно с турагентством «PEGAS Touristik». В августе расписание аэропорта пополнят другие чартеры в Анталью, которые будет выполнять авиакомпания «AZUR Air» совместно с «ANEX Tour».

Напомним, первый рейс в Анталью после возобновления авиасообщения с Турцией из Волгограда улетел в 23 июля.