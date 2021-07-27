Становится все жарче: какая погода будет в Волгограде 28 июля

Среда в Волгограде будет солнечной и жаркой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградскую область возвращается очень жаркая погода. Пока температура воздухе не 40 градусов, но уже близка к этому показателю. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, 28 июля в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В Волгограде и области ветер подует с севера и северо-запада со скоростью 6-11 метров в секунду.

По Волгоградской области в ночные часы температура воздуха будет +16...+21°, местами до +11°. Завтра днем столбики термометров будут показывать +29...+34°. В Волгограде в ночь со вторника на среду +19...+21º, завтра за окном будет +32...+34º. Погода благоволит загорать и купаться. Температура воды в Волге у речного вокзала 25º.

Из-за жаркой и сухой погоды в большинстве центральных и южных районов области 28 июля ожидается опасное явление – чрезвычайная пожароопасность.