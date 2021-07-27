Три района Волгограда останутся без электричества 28 июля

В двух районах дома обесточат до 17 часов, в одном - до 13. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Очередные отключения электричества пройдут в Волгограде 28 июля. С временными неудобствами столкнутся жители трех районов. С утра до вечера они останутся без света из-за плановых ремонта и профилактики оборудования. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», в среду временно электроснабжения не будет в Тракторозаводском, Кировском и Дзержинском районах.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами горожане, проживающие по адресам: улица Метростроевская, 54, 60-78, 43а, 45, 57; улица Котельникова, 28-54, 53-71, 53а; переулок Красина, 13-25, 14-32; улица Луговского, 56а; улица Боткина, 68, 70.

Только 2 дома будут обесточены в Дзержинском районе, причем до обеда. С 9.00 до 13.00 без света останутся 5-этажка №36а на улице Космонавтов и многоквартирный дом №83 на улице Шекснинской.

В Кировском районе электричество отключат с 9.00 до 17.00 по адресам: улица Перещепинская, 5-13; улица Внуковская, 2-18б, 3-15; улица Верхнеднепровская, 1-7, 2-14; улица Нижнеднепровская, 1-7, 4-12, улица Каунасская, 21-29, 4-10; улица Клайпедская, 25-29, 14-18; улица Кипарисовая, 8-16; улица Тростниковая, 13-27, 14-32.