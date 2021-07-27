В Волгоградской области из-за бешенного кота ввели карантин

Ограничительные мероприятия ввели из-за бездомного кота Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очаг бешенства зафиксировали в Волгоградской области. В хуторе Алешки Чернышковского района на одно из подворий на улице Разина забежал бездомный кот. Хозяин дома заметил, что животное ведет себя агрессивно. Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете ветеринарии Волгоградской области, кот не покусал и не поцарапал местных жителей. А вскоре его нашли мертвым. Специалисты провели посмертное исследование, которое подтвердило у четвероного бешенство. После этого на территории Алешкинского сельского поселения ввели карантин.

По приказу облкомветеринарии в хуторе в течение суток должны провести вакцинацию против бешенства всех восприимчивых домашних животных, а также наблюдать за ними на протяжении 14 дней. Животных после прививки должны поместить на 60-дневыную изоляцию. Кроме того, отловят и посадят на карантин бездомных собак и кошек. Места, где обнаружат умерших животных, и объекты, с которыми они контактировали, дезинфицируют. Ограничительные действия в сельском поселении завершатся не раньше, чем через 2 месяца после убоя заболевшего бешенством животного.

Отметим, в Волгоградской области зафиксировали уже 48-й случай бешенства у животного. Чаще заболевают собаки. Укус зараженного зверя может стать смертельным для человека.