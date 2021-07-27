Два виновника взрыва на АЗС в Волгограде идут под суд

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Страшный взрыв на АЗС №36 по проспекту Ленина в Тракторозаводском районе Волгограда прогремел 10 августа. Тогда один человек погиб, 11 пострадали. Почти год велось расследование. Сегодня, 27 июля, прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы уголовного дела в суд. Вскоре начальник участка АГЗС №12 и наполнитель баллонов того же участка предстанут перед служителем Фемиды. Им грозят сроки по статье УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Следствием установлено, что на АЗС в ходе слива сжиженного углеводородного газа из автоцистерны в подземные резервуары произошло воспламенение газовоздушной смеси с последующим возгоранием и взрывом, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Они ответят за смерть сотрудника МЧС, 11 пострадавших, крупный ущерб в размере 37 миллионов рублей, который был нанесен окружающей среде, а также поврежденные взрывом транспортные средства стоимостью 2 миллиона.

- Причиной трагедии послужили нарушения требований законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Гражданским ответчиком по делу признан владелец источника повышенной опасности - ООО «Газэнергосеть Поволжье», - уточнили в ведомстве.

Подсудимым грозит по 5 лет тюрьмы.