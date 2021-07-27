Болеть стали тяжелее: в волгоградских госпиталях увеличат число коек интенсивной терапии

Не хватает коек интенсивной терапии, в которых можно следить за состоянием пациента с помощью аппаратуры. Фото: администрация Волгоградской области.

В Волгограде чиновники срочно разворачивают новые койки в ковидных госпиталях – существующих уже еле хватает. Каждый день число поступающих почти вдвое больше выписываемых, и свободные места тут же заканчиваются. Сегодня в Волгоградской области развернуто 5000 коек, лежат в больницах с ковидной пневмонией четыре с половиной тысячи пациентов. Волгоградские власти приняли решение открыть инфекционные отделения еще в ряде больниц области, и увеличить в них число коек интенсивной терапии. Об этом на брифинге оперативного штаба по коронавирусу заявил замглавы облздрава Николай Алмиов:

- Болеть стали тяжелее, заболевание помолодело, на этой неделе в 2 раза увеличиваем количество коек интенсивной терапии при инфекционных госпиталях, оснащаем их следящей аппаратурой и всем необходимым, - говорит чиновник. - Это отдельный врачебный пост на 6 коек, только там дежурит не врач-реаниматолог, а врач другой специальности. Он следит за пациентами как в реанимации с помощью следящей аппаратуры. Также в этих платах усиленная кислородная поддержка. В таких палатах будут лежать пациенты, которые близки к реанимации.

Власти региона рассказали, какие медицинские учреждения отдадут под борьбу с ковидом. Инфекционные отделения развернут:

- В Котельниковской ЦРБ (там госпиталь уже работает, но увеличат количество коек),

- в наркологическом диспансере в Волжском,

- в психиатрической больнице в Волгограде (ТЗР),

- в Городищенской и Фроловской ЦРБ,

- в онкологическом корпусе Михайловской ЦРБ,

- в 3-й областной больнице на улице Советской в Волгограде,

- в 12-й больнице Волгограда.

Готовится к введению в эксплуатацию новый корпус Калачевской ЦРБ.

До начала следующей недели у нас будет 6 тысяч мест в больницах.

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