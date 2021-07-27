В Волгограде от коронавируса умер здоровый 33-летний мужчина

В Волгоградской области 27 июля повторился суточный максимум числа смертей от ковида Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сегодня в Волгоградской области повторился суточный максимум по числу летальных исходов от COVID-19. 27 июля зафиксировали 15 смертей от осложнений коронавируса. К сожалению, погибают и пожилые люди с хроническими заболеваниями, и молодые здоровые волгоградцы. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном оперативном штабе, ковид стал причиной смерти у 33-летнего жителя Михайловки.

Молодого пациента госпитализировали с COVID-19 и двусторонней пневмонией в Михайловскую ЦРБ. Однако спасти мужчину, у которого не было никаких сопутствующих проблем со здоровьем, медикам не удалось. Не было хронических заболеваний и у 63-летней волгоградки. Только ковид оказался сильнее ее организма и стараний специалистов в госпитале при областном наркологическом диспансере. 53-летний житель Волгограда при первых признаках недомогания вызвал скорую помощь. Неотложка увезла его в инфекционную больницу №1. Победить вирус пациенту с проблемами сердца, эндокринной и бронхолегочной систем не удалось.

69-летняя пенсионерка из Волгограда занялась самолечением. Но улучшения не было, тогда она обратилась в поликлинику. После проведенного КТ женщину с ковидом и хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы направили в 15-ю больницу. 84-летнюю волгоградку и 83-летнего волжанина терапевты отправили лечиться на дому. Улучшений не было, после этого пациентов госпитализировали. Но время было упущено. 65-летяя жительница Калачевского района после обращения в поликлинику была направлена в волгоградскую 15-ю больницу. Старания медиков ее не спасли.

Скончались от коронавируса 79-ти и 86-летние волгоградки, 90-летний волгоградец, 92-летняя жительница Михайловки, 81-летний пенсионер из Еланского района, 91-летний житель Котовского района, 80-женщина из Кумылженского района и 89-летняя пациентка из Серафимовичского района.