Прокуратура просила смягчить приговор мужчине, избившему металлическим прутом полицейского в Волгограде

Нападение на полицейского произошло в ноябре прошлого года. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию уголовного дела в отношении Левона Оганесяна. Мужчина прошлой осенью избил металлическим прутом инспектора ДПС на улице Голубинской в Волгограде. Дзержинский районный суд наказал преступника четырьмя годами тюрьмы. Однако прокурор обжаловал приговор и попросил смягчить назначенное наказание, сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Инцидент с нападением произошел 21 ноября 2020 года. Сотрудники ДПС потребовали остановиться водителя «BMW», который нарушал правила движения. Управлявший иномаркой Левон Оганесян, не хотел привлекаться к административной ответственности, взял из автомобиля металлический прут и избил им одного из инспекторов. Полицейский получил черепно-мозговую травму. Оганесян хотел напасть и на второго гаишника, но тот успел 4 раза выстрелить по ногам преступника из табельного оружия.

На суде нападавший вину признал частично. Дзержинский районный суд отправил его на 4 года в колонию общего режима. Прокуратура пыталась сократить срок. Она хотела исключить из приговора указание на применение насилия, опасного для жизни, и смягчить назначенное наказание до 3-х лет 11 месяцев. Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения квалификации действий мужчины и срока наказания.

- Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Расследование уголовного дела проводило Следственное отделение по Дзержинскому району Волгограда Следственного управления СКР по Волгоградской области.