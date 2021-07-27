Мэр Волгограда Виталий Лихачев получил благодарность от Владимира Путина

Виталию Лихачеву благодарен Владимир Путин. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

26 июля на сайте официально опубликованных правовых актов появилось распоряжение президента о поощрении ряда россиян. Список фамилий очень длинный, в основном Владимир Путин благодарит медиков за вклад в борьбу с пандемией и их героическую самоотдачу. На 11 странице документа есть и фамилия волгоградца. За большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий Президент РФ объявил благодарность в том числе и главе Волгограда Виталию Лихачеву. За подготовку какого мероприятия кремль благодарен нашему мэру, не уточняется. В списке наряду с Виталием Лихачевым представители ветеранских, общественных и благотворительных организаций.

В администрации города Волгограда прокомментировали, что федеральный центр высоко оценивает качество реализации в Волгограде нацпроектов в сфере благоустройства и развития дорожной сети, несмотря на то, что несколько раз в этом году на объектах приходилось менять подрядчиков и судиться с ними из-за сорванных сроков благоустройства. Тем не менее, все заявленные планы чиновниками выполняются. Эту ли работу имел ввиду президент, остается только догадываться.

Напомним, предложение главы Волгограда стало одной из самых обсуждаемых в городе новостей прошлой недели. Виталий Лихачев рассказал волгоградцам, что скоро добраться из центра в Красноармейский можно будет за 15 минут.

Правда, работой городских властей не очень доволен прокурор. Сегодня он внес Виталию Лихачеву представление из-за нехватки в городе пляжей.