Облздрав заверил, что в волгоградских лабораториях хватает реагентов для анализов

Лаборатории сильно загружены, но справляются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На брифинге оперативного штаба Волгоградской области по коронавирусу подняли вопрос о том, что волгоградцам стало трудно добиться направления на анализы в поликлиниках. Поползли слухи, что закончились реагенты. Эту информацию опроверг замглавы облздрава Николай Алимов.

- У нас увеличилось количество ПЦР исследований, их финансирование поддержано областным бюджетом, здесь не должно быть перебоев. Мы давно перешли планку 200 исследований на 100 тысяч населения, дополнительно профинансирована закупка расходников для ПЦР-тестов. Что касается иных анализов, основная часть которых проводится на базе централизованной лаборатории, каждая поликлиника для себя сама объемы планирует, система ОМС ежеквартально распределяет квоты. Если квартальные квоты заканчиваются раньше времени, то здесь был просчет в расчетах у поликлиники. Но в таком случае поликлиники выполняют исследования в своих лабораториях, - объясняет чиновник.

Николай Алимов говорит, что единственная причина, по которой волгоградцы могли временно испытывать трудности с получением направлений на анализы, связана с общей возросшей нагрузкой на поликлиники из-за вспышки коронавируса. Увеличено время работы красных зон в поликлиниках, задействованы все свободные руки.