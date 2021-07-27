В Волгограде врачи борются за жизнь двухлетнего малыша, выпившего бензин

За жизнь ребенка, отравившегося бензином, борются врачи в Волгограде

26 июля в Клетском районе произошел несчастный случай. Ребенок выпил бензин. Мальчик перепутал бутылку лимонада и емкость с топливом. Двухлетнего малыша на вертолете санавиации привезли в больницу скорой помощи № 25. Им занимаются врачи токсикологического отделения. Как «КП-Волгоград» сообщили в облздраве, ребенок находится в состоянии средней тяжести.

В управлении МВД по Волгоградской области подчеркнули, что из-за отравления ребенка бензином проводится проверка. Результаты сообщат позднее.