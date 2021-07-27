Врачи борются за ее жизнь: 20-летнюю волгоградку с ковидом подключили к ИВЛ

В облздраве отметили, что "инфекция молодеет". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все больше молодых и здоровых волгоградцев после встречи с коронавирусом оказываются в больницах в тяжелом состоянии. С начала июля 19 человек моложе 40 лет попали в реанимации. О сложном течении болезни и самой молодой пациентке на брифинге 27 июля рассказал зампредседателя облздрава Николай Алимов. Сейчас врачи спасают 20-летнюю жительницу Волгограда – она находится на ИВЛ.

- Такого не было, так себя вирус год назад не вел. Пациентка находится на аппарате ИВЛ. Врачи до сих пор борются за ее жизнь. Она не прививалась. Хочу отметить, что люди молодого возраста не имеют сопутствующих хронических заболеваний, на что мы могли бы ссылаться, - утончил «КП-Волгоград» Николай Алимов.

В облздраве призвали волгоградцев прививаться. Все, кто попал в реанимацию, либо не прошли иммунизацию, либо не завершили ее. Только сегодня в инфекционные стационары госпитализировали 445 пациентов, всего же в больницах находятся 4,5 тысячи человек с пневмониями.