Волгоградцы оказались одними из самых курящих россиян

Волгоградцы попали в топ-10 курящих россиян Фото: Мария АНАНОВА

Больше всего люди курят в Брянске, Челябинске и Омске. К таким выводам пришли в агентстве Zoom market. Аналитики опросили больше 2 тысяч 600 человек в 22 городах России. У респондентов спрашивали, курят ли они либо члены их семей и была ли у них эта вредная привычка раньше.

Согласно данным опроса, всего 28% россиян курят. А 11% из респондентов, не обладающих этой вредной привычкой, заявили, что бросили. За тройкой лидеров этого рейтинга расположились жители Ростова, Саранска, Тамбова и Перми. Волгоградцы накурили сигарет на 8 место. Меньше них страдают этой вредной привычкой только люди в Екатеринбурге, Краснодаре и Саратове.

Москвичи в списке курящих россиян заняли 15 место, а жители культурной столицы – 21 строчку. Меньше всего курят жители Махачкалы.