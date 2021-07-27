В Волгограде на Третьей продольной из-за частых ДТП изменили скоростной режим

На участке теперь нельзя разгоняться выше 60 км/ч. Фото: Анар МОВСУМОВ

Администрация и ГАИ Волгограда внесли изменения в скоростной режим на Третьей продольной в районе Городищенской птицефабрики. Причиной тому - частые аварии, которые происходят по вине лихачей на этом участке из-за разрешенной скорости до 90 км/ч. Отрезок пришлось сократить на целый километр. Теперь знаки «Начало / конец населенного пункта» перенесли от балки Мокрой Мечетки к въезду в СНТ «Металлург», а скоростной режим сделали как в городе – до 60 км/ч.

- На указанном участке действует скоростной режим, установленный для городской черты. Одновременно с переустановкой вышеуказанных дорожных знаков перенастроен и комплекс видеофиксации, расположенный в районе Городищенской птицефабрики: он функционирует в режиме контроля за дорожным движением с ограничением скоростного режима 60км/ч, - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Волгоградские автомобилисты отметили, что изменения в схему движения были необходимы. Хотя и предупреждают друг друга о переносе знаков, чтобы не получить письма счастья от ГИБДД.

- Недавно проезжая по трассе обращаю внимание, что знаков на месте нет, а на педаль газа нажать уже хочется по привычке, но решаю не рисковать. И правильно! Ибо никем знаки не сбиты, не на реставрации. Они переехали на новое место (что, учитывая последнюю страшную аварию на этом участке, правильное решение), - отметила волгоградка Ирина Казимирова.