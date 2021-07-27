Пьяного водителя в Волгограде осудили за дачу взятки инспектору

30-летний пьяный водитель за рулем ВАЗ спровоцировал ДТП с машиной такой же марки в апреле. Более того, у жителя Новоаннинского района не было прав. Сотрудники ГАИ на месте с помощью алкотестера выяснили, что виновник аварии пьян. Прибор показал 1,593 мг/л, при норме в 0,3.

Но мужчина не согласился с результатами освидетельствования, поэтому водителя отвезли в центральную районную больницу Новоаннинского района для медицинского анализа. Еще по пути в медучреждение подсудимый предложил инспектору ДПС взятку в размере 13 500 рублей и попросил не составлять на него протокол. Водитель положил деньги под переднее пассажирское сиденье служебного авто и сообщил об этом сотруднику ГАИ. Полицейский отказался от получения взятки и сообщил о коррупционном преступлении начальству.

Подсудимый полностью признал вину в покушении на дачу взятки. Приговор не вступил в законную силу, поэтому житель Новоаннинского района еще может его обжаловать.