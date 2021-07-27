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Происшествия27 июля 2021 10:11

В Городище по вине 17-летнего лихача пострадали дети 3, 6 и 10 лет

Парень катался на «ВАЗе» и врезался в легковушку
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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В аварии пострадали три ребенка.

В аварии пострадали три ребенка.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Три ребенка едва не погибли в жестком столкновении «ВАЗа» и «Зоти» в Городище Волгоградской области. Дети 3, 6 и 10 лет сейчас в больнице. Аварию устроил 17-летний водитель «Жигулей». Парень ехал с маленькими пассажирами по улице 62-й Армии со стороны Коммунальной в сторону Центральной. Превысил скорость и врезался в другую машину.

- Не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Зоти» под управлением 43-летнего водителя, и совершил с ним столкновение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сам гонщик не пострадал, а вот дети получили различные травмы. Отметим, что прав у подростка не было. Ему придется объяснить, кто дал ему ключи от машины.