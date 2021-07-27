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Происшествия27 июля 2021 8:00

В Волгограде потушили пожар на заводе "Красный Октябрь"

Загорелась крыша одно из зданий металлургического комбината
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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Загорелась крыша административно-бытового здания.

Загорелась крыша административно-бытового здания.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

27 июля около шести утра в Волгограде пожарных пришлось вызвать на завод "Красный октябрь". Из одной из построек на территории металлургического комбината повалил дым. Как установили приехавшие сотрудники МЧС, горела крыша в здании 5 на 10 метров.В это время на заводе были люди, но никто из-за пожара в бытовке не пострадал.

На металлургическом комбинате загорелось административное помещение
Видео: ГУ МЧС по Волгоградской области.

- В 6.53 ликвидировали возгорание в здании на проспекте Ленина. Погибших и пострадавших нет, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Пожарные меньше чем за час справились с огнем.

Пожарные меньше чем за час справились с огнем.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Причины пожара пока не называют. В ближайшее время их установят пожарные эксперты.

В Волгограде горит здание завода "Красный откябрь"
Видео: ГУ МЧС по Волгоградской области