Случаи покупки опиоидов по поддельным рецептам зафиксировали в регионе

Не в первый раз за последнее время в Волгоградской области выявляют поддельные рецепты на некоторые лекарства: два из них - противоэпилептические средства, третий - психотропный опиоидный анальгетик. Как рассказали «КП-Волгоград» в Росздравнадзоре бланки на покупку препаратов оформлены от имени врачей Клинической поликлиники № 1» Пак В.В. и Авакян А.С. При этом пациенты, на имя которых выписаны рецепты, в медучреждение не обращались и не числятся в базе данных.

Сообщается, что рецепты заверены поддельными личными печатями врачей, ненастоящим штампом и печатью учреждения здравоохранения. Указанные рецепты не имеют явных ошибок в оформлении. Разве что там указан недействительный телефон медорганизации. И еще есть небольшой дефект: у всех выявленных поддельных рецептов в штампе в телефоне поликлиники не пропечатано несколько цифр.

Кстати, если фармацевт не уверен в подлинности вашего рецепта, он имеет право не продавать вам лекарство, а также аннулировать документ штампом «Рецепт недействителен».

Напомню, при этом продажа лекарств отпуск препаратов по недействительным или поддельным рецептам могут квалифицировать как безрецептурный отпуск. Это может повлечь штраф для юридических лиц до двухсот тысяч рублей или приостановление деятельности аптеки до трех месяцев.