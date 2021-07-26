Волгоградец погасил миллион рублей долга сразу после ареста автомобиля

У жителя Советского района Волгограда в копилке было несколько штрафов за нарушения ПДД, долг по кредиту и исполнительский сбор на сумму 1 миллион 350 тысяч рублей. Приставы проверили неплательщика по базам с помощью специального мобильного приложения и изъяли его Lada Granta. После того, как автолюбитель лишился своего средства передвижения, он нашел необходимые средства и полностью погасил все долги.

Федеральная служба судебных приставов Волгоградской области с начала месяца ежедневно проводит такие рейды по всему региону. Так они сокращают количество исполнительных производств. На прошлой неделе госслужащие арестовали почти 300 машин, их владельцы задолжали около 16 миллионов рублей.

Напомню, судебные приставы в праве арестовать движимое и недвижимое имущество должника. Арест автомобиля – это санкция, предусмотренная законом об исполнительном производстве. У неплательщика забирают машину, чтобы затем продать и погасить часть долга.

Управление ФССП России по Волгоградской области предлагает гражданам не копить долги и проверять их наличие в «Банке данных исполнительных производств». Если вы добровольно и своевременно выполните обязательства, то не лишитесь своего имущества.