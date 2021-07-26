В Волгограде меняются правила организации похорон

Новые правила захоронения заработают в Волгограде в феврале. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волгоградские депутаты в присутствии заместителя прокурора обсудили важные и практически исторические изменения в Правила организации похорон и содержания муниципальных кладбищ в Волгограде. У «Памяти» забирают ряд полномочий: теперь муниципалитет должен вести архив, делопроизводство, выдавать разрешения на захоронение и регистрировать захоронения на муниципальных кладбищах. А услуги по погребению теперь могут оказывать не только специализированные службы по вопросам похоронного дела, но и другие хозяйствующие субъекты. То есть похоронный рынок в городе не будут сосредоточен в руках одной компании, появляются возможности для конкуренции. Этого уже давно от администрации города требовала и антимонопольная служба, и суды, и прокуратура.

Готовили изменения в документ более полугода. Только юристы в него внесли более 60 правок. Обсуждали его совместно и чиновники, и депутаты, и прокуратура, и УФАС. Прошлые правила действовали с 2007 года, и к нему была масса вопросов у надзорных органов.

Как сообщает пресс-служба волгоградской городской думы, к итоговому документу у прокуратуры и УФАС замечаний нет.

- Противоречий действующему законодательству не установлено, коррупциогенных факторов не выявлено, - вынесли свой вердикт в прокуратуре.

Теперь за новые правила должен проголосовать весь депутатский корпус. В силу изменения вступят с 1 февраля 2022 года. Нужно время, чтобы администрация города создала структуру, которая займется работой с гражданами по вопросам захоронения.