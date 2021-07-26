На юге Волгограда 13-летняя девочка упала с балкона ветхой многоэтажки

Днем 23 июля в клиническую больницу скорой медицинской помощи № 7 в Волгограде госпитализировали 13-летнюю девочку. Она упала с высоты третьего этажа. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областного Главка.

По предварительной информации, около трех часов дня юная волгоградка вместе с друзьями зашла в дом №5 по улице Удмуртской в Красноармейском районе города-героя. Многоэтажка ветхая, дом должны снести. Девочка зашла на балкон третьего этажа и случайно упала вниз. Очевидцы вызвали скорую.

Добавим, что врачи диагностировали у пациентки кататравму. Это серьезные повреждения, характерные при падении.