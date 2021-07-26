В трех районах отключат электричество в Волгограде 27 июля

Во вторник света не будет в трех районах Волгограда Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде каждый день продолжаются плановые отключения электричества. Без света горожане остаются из-за ремонта оборудования и линий электропередач. 27 июля в Волгограде обесточат 3 района. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжение частично будет отсутствовать в Красноармейском, Кировском и Тракторозаводском районах.

В Красноармейском районе на протяжении четырех часов – с 10.00 до 14.00 – электричества не будет в пятиэтажках №16, 18 и 20 по улице Танеева, а также в многоквартирных домах №13 и 15 на улице Николаевской. С 9.00 до 17.00 без света останутся адреса в частном секторе: улица Заславского, 1-7, 2-12; улица Тютчева, 1-7, 7а, 2-8; улица Кизлярская, д.1-3, 2-6; улица Железнодорожная, 20, 24-44; улица Брестская, 55, 79а, 83, 107-127; улица Малоземова, 1-17, 2-18; улица Командира Рудь, 2-14, 2а, 2б, 2в, 8а, 10а, 10б, 10в, 10г; улица Оросительная, 1а, 3а, 5а, 7а, 9а, 1б, 1г, 3б; улица Николая Сердюкова, 1-17, 17а; улица Бредихина, 1-17, 2-18; улица Генерала Романенко, 1-17, 2-18; улица Савиной, 10-16.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 обесточат следующие адреса: улица Пальмовая, 2, 15-37; переулок Ольховский, 4-8, 3-9; улица Майская, 2а-8а, 3а-21; переулок Майский, 1-1а, улица Ковыльная, 1-15, 2-20; улица Лавровая, 82-90.

В Тракторозаводском районе не смогут воспользоваться электроприборами с 9.00 до 17.00 жители адресов: улица Новая, 44, 48-54; улица Бакунина, 1, 5; улица Могилевича, 60-68, 55-73; улица Базовая, 1, 3, 2-8; улица Саратовская, 1-11, 11а, 2-18, 18а; улица Янтарная, 66-84, 67-83; переулок Красина, 3-11, 4-10; улица Баумана, 66, 68.