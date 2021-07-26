В Волгограде в овощах нашли химикаты

За реализацию опасной плодоовощной продукции было назначено штрафов на общую сумму 100 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области проверило качество овощей, фруктов, ягод, грибов на прилавках магазинов и рынков. За первое полугодие 2021 года специалисты исследовали более 600 проб плодоовощной продукции по нормам Технических регламентов таможенного союза. Две пробы оказались несоответствующими по санитарно-химическим показателям, сообщили «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.

По каждому факту были приняты меры в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Ведомство наказало реализаторов опасных овощей и фруктов штрафами на общую сумму 100 тысяч рублей.