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Общество26 июля 2021 17:02

В Волгограде в овощах нашли химикаты

Пробы плодоовощной продукции не соответствовали гигиеническим нормативам
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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За реализацию опасной плодоовощной продукции было назначено штрафов на общую сумму 100 тысяч рублей

За реализацию опасной плодоовощной продукции было назначено штрафов на общую сумму 100 тысяч рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области проверило качество овощей, фруктов, ягод, грибов на прилавках магазинов и рынков. За первое полугодие 2021 года специалисты исследовали более 600 проб плодоовощной продукции по нормам Технических регламентов таможенного союза. Две пробы оказались несоответствующими по санитарно-химическим показателям, сообщили «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.

По каждому факту были приняты меры в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Ведомство наказало реализаторов опасных овощей и фруктов штрафами на общую сумму 100 тысяч рублей.