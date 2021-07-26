Отдохнувшую в Турции волгоградку оштрафовали за ПЦР-тест

После отпуска в Турции жительницу Среднеахтубинского района по фамилии Неизвестная ждал неприятный сюрприз: волгоградку оштрафовали на 15 тысяч рублей за отсутствие ПЦР-теста, который она должна была предоставить после заграничной поездки. Женщина прилетела в Россию 24 января этого года, но данные о результатах исследований на COVID-19 разместила раньше – 23 числа. По закону же должна была это сделать позже и в течение трех суток, то есть до 28 января.

- Неизвестная пояснила, что информация не размещена по техническим причинам - ввиду сбоя работы ЕПГУ. Однако доказательств суду не представила. Суд к выводу о виновности Неизвестной, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе райсуда.

Волгоградка может обжаловать решение в областном суде, на это у нее есть 10 суток.