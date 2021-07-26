По просьбе рабочих: в Волгограде начали ремонт улицы Промысловой

Масштабный ремонт дорог в Волгограде в самом разгаре. Фото: Артем ЛЕНЦ

Масштабный ремонт дорог в Волгограде в самом разгаре. Подрядчики работают сразу на нескольких объектах: не только обновляют асфальт, но и строят новые магистрали. Улица Промысловая в Кировском районе, вдоль которой находятся предприятия, давно требовала реконструкции. Из-за тяжелой грузовой техники проезжая часть постоянно покрывалась ямами, которые латали, но ухабы появлялись вновь и вновь. Рабочие лично попросили привести улицу в порядок. Ее включили с план ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

- Сегодня здесь начались работы по демонтажу старого асфальтового покрытия. Общая протяженность обновленного проезда составит свыше 2600 метров, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Новый асфальт уложат в два слоя. Всего обновят 24 тысяч квадратных метров полотна. Заменят колодцы и бордюры. Полностью улицу обновят уже в этом году.