Улица в Волгограде получит имя Героя России Евгения Бармянцева

В Волгограде одна из безымянных улиц будет названа в честь генерала-лейтенанта Евгения Бармянцева. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, с инициативой увековечить память Героя России обратилось региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Имя Евгения Бармянцева получит новая улица в Советском районе, которая находится рядом с улицами Тормосиновской и комиссара милиции Бирюкова.

Евгений Бармянцев родился в Сталинграде в декабре 1943 года. Он окончил Тбилисское артиллерийское командное училище, затем служил в частях специального назначения. Несколько раз был в длительных зарубежных командировках в качестве сотрудника военного атташата при Посольстве СССР. При участии Евгения Бармянцева планировались и готовились спецоперации, в том числе марш-бросок на Приштину сводного батальона ВДВ в составе миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине.

Генералу-лейтенанту звание Героя России было присвоено указом президента РФ от 19 февраля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни. Также он был награжден четырьмя боевыми орденами и медалями.