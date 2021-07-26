Уличный баскетбол вместо парковки: что строят на Чуйкова

До последнего времени здесь был неухоженный пустырь и стихийная парковка.

Жители домов на Пражской и Чуйкова забеспокоились: что за стройка развернулась на пустыре рядом с Училищем Олимпийского резерва? Хорошо бы что-то спортивное, а если очередной продуктовый магазин или алкомаркет? В администрации Волгограда успокоили: на Чуйкова строят новый центр уличного баскетбола.

Сейчас там стихийная парковка автомобилей и даже маршруток. То есть баскетбольное кольцо появится на месте кольца маршруток.

Многофункциональный спортивный комплекс займет 2 тысячи квадратных метров. Здесь рабочие уже занялись планировкой территории. В будущем здесь появится полноразмерное баскетбольное поле, три сектора для игры в стритбол, зона для занятий воркаутом с шестью тренажерами, мобильные трибуны. По проекту сооружение будет иметь мягкое покрытие, которое защитит спортсменов от травм. Площадка будет освещаться и в темное время суток.

- Планируется, что центр уличного баскетбола откроется уже до конца этого года, и заниматься спортом тут смогут волгоградцы всех возрастов, - обещают в администрации.