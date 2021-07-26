На юге Волгограда 10-летний мальчик выпал из окна многоэтажки

25 июля 10-летнего ребенка из Советского района Волгограда госпитализировали в больницу после падения из окна многоэтажного дома. По предварительной информации, мальчик случайно упал с высоты второго этажа. Очевидцы происшествия вызвали «скорую», подростка увезли в клиническую больницу скорой медицинской помощи № 7. Медики осмотрели пациента и оказали необходимую помощь.

Сейчас школьник находится в стационаре под наблюдением врачей, его состояние оценивается как удовлетворительное.

- Мальчик находится в 7-й больнице, состояние средней тяжести, ближе к удовлетворительному, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава.