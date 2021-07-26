Яндекс.Еда до конца лета отменила комиссию за заказы навынос для ресторанов Волгограда

Сервис доставки Яндекс.Еда ввела новые меры поддержки ресторанов в Волгограде на фоне ограничений, введенных из-за коронавируса. С 23 июля начали действовать несколько решений, которые помогут заведениям. Среди них обнуление комиссии на заказы навынос, возможность заказа с собой через QR-код, рекламная кампания про заказы с собой, кешбэк баллами Плюса за заказы навынос.

Яндекс.Еда обнуляет комиссию с ресторанов за заказы с собой до конца августа. Чтобы гости могли быстро выбрать блюдо навынос, заведения смогут разместить у входа наклейку с QR-кодом, который предоставит сервис. Просканировав код камерой смартфона, гость увидит меню и сразу же сможет сделать заказ, не заходя внутрь. Так рестораны не потеряют дополнительные заказы: они смогут работать с теми, кто не смог попасть в ресторан из-за ограничений по посадке, или с теми, кто забыл сертификат с QR-кодом после вакцинации. Заведения могут проверить меню навынос и дополнить его своими блюдами и напитками через личный кабинет в Яндекс.Еде.

Чтобы оптимизировать расходы на персонал, некоторые заведения перераспределяют обязанности сотрудников. Например, персонал, у которого может стать меньше работы из-за ограничения наполняемости залов, по совместительству могут подрабатывать курьерами. За каждого такого сотрудника, который доставляет заказы заведения, поступающие через Яндекс.Еду, ресторан получит от сервиса единоразовую выплату — 5000 рублей.

До конца лета за заказы навынос всем пользователям также будут начислять кешбэк баллами Яндекс Плюса — 30% от суммы заказа. Подписчики Плюса смогут потратить их на новые заказы в Еде и покупки в других сервисах компании. Поддержать любимые заведения могут и сами пользователи — на странице оценки качества заказа доступна функция чаевых.