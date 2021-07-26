Под Волгоградом во время купания утонул 9-месячный малыш

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Трагедия произошла 25 июля в Камышине Волгоградской области: при купании утонул 9-месячный ребенок. Волгоградский следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как стало известно «КП -Волгоград», в тот вечер 20-летняя мама малыша перед сном набрала ванну, готовила сына ко сну. Пока мальчик сидел в воде, отлучилась буквально на несколько минуточек, чтобы разогреть молоко. Эта ошибка стоила ребенку жизни.

- По данным следствия, днем 25 июля 2021 года при купании 9-месячного ребенка в ванне, мать мальчика отвлеклась, оставив его на несколько минут одного, в результате чего малыш захлебнулся и умер от закрытия дыхательных путей водой, что подтвердило заключение судебно-медицинской экспертизы, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.