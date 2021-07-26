Мясо вымершего зверя покажут в «Старой Сарепте»

Музей Старая Сарепта.

Необычную находку археологов реставрируют в «Старой Сарепте» - это вяленое мясо мамонта. В волгоградском музее-заповеднике отметили, что млекопитающее жило на Земле около 30-40 тысяч лет назад. В качестве экспоната его планируются выставить осенью.

Вскоре коллекцию Сарепты дополнят и другие новые экспонаты, добытые сотрудником учреждения. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе музея, заведующий сектором археологииСтанислав Ремизов отправится в Восточную Якутию на археологические и геологические работы. Экспедиция пройдет в августе-сентябре. Специалист уже участвовал в таких выездах, в прошлом году Станислав привез несколько новых экспонатов для выставки «Мир древних животных Александра Кноблоха»

Отмечу, с апреля волгоградцам доступны уникальные находки в Старой Сарепте: кости стопы шерстистого носорога Coelodonta antiquitatis, копытная кость и зубы плейстоценовой лошади Equus ferus.