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Экономика26 июля 2021 11:40

Никто не купил территорию завода-банкрота в Волгограде

ВгТЗ уже три года не может погасить свои многомиллионные долги
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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Фото волгоградского сталкера Антона Протасова.

Фото волгоградского сталкера Антона Протасова.

Почти за месяц ни один предприниматель не подал заявку на покупку Волгоградского Тракторного завода. Возможно, потенциальных владельцев отпугивает цена. Руины бывшего промышленного гиганта оценили в 422 миллиона 174 тысячи рублей.

Арестованные здания ВгТЗ продают за долги компании на основании постановления Управления федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области. Акционерное общество признали банкротом еще в 2018 году. По данным официального сайта Российской федерации для проведения торгов, в списке сооружений 123 пункта. Они расположены по адресам Дзержинского 1 и Дзержинского 1а. Правда, у лота есть сложность: более 30 объектов ВгТЗ имеют какие-либо обременения. Некоторые, например, запрещено регистрировать, потому что по этим зданиям еще идут судебные споры.

Работа на Тракторном заводе давно не ведется, но все цеха по-прежнему существуют и, возможно, находятся в рабочем состоянии. Продаются здания ремонтно-литейного цеха и ТЭЦ, экспериментальный цех, отделения по копчению мясопродуктов, нестандартного оборудования, кузнечный и электро- корпусы, цех консервации, ацетиленовая станция и склад жидкого аммиака. Кроме того, будущему владельцу достанутся станционные и подъездные железнодорожные пути.

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