Никто не купил территорию завода-банкрота в Волгограде

Фото волгоградского сталкера Антона Протасова.

Почти за месяц ни один предприниматель не подал заявку на покупку Волгоградского Тракторного завода. Возможно, потенциальных владельцев отпугивает цена. Руины бывшего промышленного гиганта оценили в 422 миллиона 174 тысячи рублей.

Арестованные здания ВгТЗ продают за долги компании на основании постановления Управления федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области. Акционерное общество признали банкротом еще в 2018 году. По данным официального сайта Российской федерации для проведения торгов, в списке сооружений 123 пункта. Они расположены по адресам Дзержинского 1 и Дзержинского 1а. Правда, у лота есть сложность: более 30 объектов ВгТЗ имеют какие-либо обременения. Некоторые, например, запрещено регистрировать, потому что по этим зданиям еще идут судебные споры.

Работа на Тракторном заводе давно не ведется, но все цеха по-прежнему существуют и, возможно, находятся в рабочем состоянии. Продаются здания ремонтно-литейного цеха и ТЭЦ, экспериментальный цех, отделения по копчению мясопродуктов, нестандартного оборудования, кузнечный и электро- корпусы, цех консервации, ацетиленовая станция и склад жидкого аммиака. Кроме того, будущему владельцу достанутся станционные и подъездные железнодорожные пути.

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