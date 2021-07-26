Под Волгоградом 14-летний подросток перевернулся на ВАЗе

Подростка госпитализировали. Фото: Юлия Данильченко

14-летний житель Калача-на-Дону Волгоградской области едва не погиб в аварии, которую сам и устроил. ДТП произошло около пяти утра 25 июля на грунтовой дороге недалеко от реки Дон. Водительских прав у юного лихача не было. Видимо, взял отцовскую машину и решил прокатиться.

- Двигаясь по грунтовой дороге со стороны Дон к станице Малая Голубая, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП несовершеннолетний водитель доставлен в медучреждение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Не справился с управлением 42-летний водитель «ВАЗа» в Дубовском районе: мужчина ехал в сторону села Стрельноширокое и вылетел в кювет. А в Дзержинском районе Волгограда 32-летний водитель «Логана» врезался в столб на улице 51-й Гвардейской.