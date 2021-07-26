В Волгограде четвертые сутки ищут 46-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт.

В Волгограде ищут 46-летнего Александра Маркина, который ушел из дома еще 22 июля. До сих пор о мужчине ничего неизвестно. Родственники пропавшего обратились в правоохранительные органы и к добровольцам. Поисковый отряд «Лиза Алерт» составил ориентировку и распространяет сведения об исчезнувшем волгоградце в соцсетях.

В день исчезновения на Александре была светло-фиолетовая футболка поло, синие джинсы и темные сандалии. Его рост – 195 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темные с проседью. Ка сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ранее мужчина из дома не уходил, он даже не взял сотовый телефон.

Любая информация будет крайне важна. Если вы видели Александра или похожего на него человека, нужно сообщить в полицию (112) или волонтерам (8-800-700-54-52).