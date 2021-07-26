Скамья примирения, лавочка-фортепиано: бульвар на Жукова в Волгограде украсят кованные фигуры

Фото: Администрация Волгограда

На бульварной зоне вдоль проспекта Жукова в Волгограде продолжается благоустройство. Подрядчик завершил монтаж инженерных сетей. Система автополива протянулась на 2 километра. Также в парковой части установили 49 фонарей и 35 камер видеонаблюдения. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, обновление территории проходит в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В следующем месяце на бульваре появятся кованные фигуры.

- В августе текущего года вдоль бульвара установят различные кованые фигуры для украшения зеленой зоны, в том числе скамью примирения, композиции «Автомобиль», «Велосипеды», арка «Сердце», а также лавочку в виде фортепиано, - отметили в администрации города.

Рядом с ЗАГСом сделают ротонду и арт-объект в форме свадебных колец. В этой зоне молодожены смогут проводить фотосессии.

Сейчас на проспекте Жукова в границах от улицы Хорошева до Самарского разъезда продолжаются работы по мощению пешеходной дорожки. Готово более 50% от общей площади покрытия. В ближайшее время подрядчик установит лавочки и урны, уложит новый газон, высадит 400 деревьев и более трех тысяч кустарников.