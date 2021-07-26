За два месяца в аэропортах Астрахани и Волгограда изъяли 117 кило насвая

Запрещенный табак везут из Таджикистана. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

117 килограмм насвая изъяли в аэропортах Астрахани и Волгограда за последние два месяца. Как сообщила «КП-Волгоград» пресс-секретарь Астраханской таможни Татьяна Полякова, табак в Россию везут из Таджикистана. Пассажиры из южной страны упаковывают насвай в пакеты или бутылки, зная, что на территории РФ это вещество запрещено.

- Они провозят гранулированное и порошкообразное вещество в багаже и ручной клади, предварительно упаковав его в полиэтиленовые пакеты или пластиковые бутылки по 1 - 4 кг. И как они сами поясняют, для личных целей, - рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Волгоград Дмитрий Клецов

Как пояснил руководитель таможенного поста Аэропорт Астрахань Павел Хиврин, пассажир имеет право привезти с собой лишь до 250 граммов табака. Напомним, что насвай – это некурительное табачное изделие, в его состав входят различные компоненты. Вещество вызывает зависимость, приводит к заболеваниям полости рта и гортани.

- По данным фактам уже возбуждено 24 дела по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров», - добавили в таможне.