В Волгограде ищут строителей фундамента для телетрапов в аэропорту

В аэропорту появятся телетрапы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Международном аэропорту Волгограду скоро начнут строительство обещанных телетрапов. Всего их будет четыре. Сейчас руководство воздушной гавани ищет подрядчика для возведения фундамента. Цена контракта - 1 602 115 рублей. Согласно техническому заданию, работы займут максимум 45 дней, но организация может завершить их досрочно. Заявки можно подать до 5 августа, а итоги подведут 11-го числа последнего месяца лета.

Напомним, в аэропорту обещали построить 4 телескопических трапа, которые позволят пассажирам добираться из терминала сразу на борт самолета. За полтора месяца подрядчик должен монтировать фундамент для будущих трапов и галерей. Для этого придется убрать покрытия с участка, обеспечить вынос коммуникаций (водопровода, канализаций, электросетей), а уже после всех работ произвести монтаж заземления фундаментов.