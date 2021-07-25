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Общество25 июля 2021 17:43

В Волгограде владелец центра здоровья заплатит компенсацию за смерть клиента

Мужчина упал на мокром полу и ударился головой
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Ворошиловский районный суд Волгограда взыскал с владельца Центра здоровья Шмавоняна 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и неустойки за смерть клиента. Трагедия случилась во время отдыха посетителя в SQ по Рабоче-Крестьянской. Мужчина получил несовместимую с жизнью травму. Спасти его, увы, не удалось.

- Он поскользнулся на кафельном покрытии пола и ударился головой, в результате чего получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой через несколько дней скончался в лечебном учреждении, - пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе райсуда.

Родственник погибшего посчитал, что в Центре здоровья были нарушены правила безопасности для посетителей. Решение не вступило в силу.