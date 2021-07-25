МЧС предупредило волгоградцев о риске пожаров

В Волгограде области в ближайшие дни ожидается чрезвычайная пожароопасность. МЧС предупреждает жителей центральных, южных, северо-восточных и северо-западных районов о напряженной ситуации с 26 по 28 июля. При этом сорокоградусной жары пока не будет - температура пошла на спад.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном ЦГМС, 26 июля в регионе будет сухая, солнечная погода. Порывы ветра достигнут скорости от 4 до 14 метров в секунду. В Волгограде и области днем до 33 градусов, а ночью от 11 до 21 градуса тепла.

Волгоградцев просят соблюдать правила безопасности: в летнюю жару лучше носить одежду из натуральных тканей, не забывать про обильное питье и головные уборы.