Под Волгоградом перевернулась легковушка: водитель умер в скорой

За минувшие сутки на трасах Волгоградской области произошло 13 аварий с серьезными последствиями. В одной из них погиб человек. ДТП случилось около четырех утра 24 июля в Котельниковском районе. 62-летний мужчина за рулем «Деу Нексии» мчался по автодороге «Котельниково – Карагичев». Мужчина не учел скорость движения и в какой-то момент потерял управление над машиной. Легковушка вылетела с дороги и перевернулась.

Проезжавшие мимо очевидцы сообщили об аварии в полицию, вызвали врачей. Пострадавшего увезли в больницу.

- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался в карете скорой помощи при транспортировке в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.