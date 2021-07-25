Волгоградцы смогут невооруженным глазом увидеть полеты МКС

Любители космоса смогут наблюдать МКС в вечернее время.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Начался сезон вечерней видимости Международной космической станции. И волгоградцы смогут с 27 по 30 июля наблюдать за полетами МКС, сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на Волгоградский планетарий.
Для этого не потребуются специальные приспособления – самый яркий искусственный спутник Земли будет видно невооруженным глазом. Станция двигается быстро, буквально за несколько минут пролетает через все небо. Поэтому стоит подготовиться заранее. А истинные любители космоса через телескоп смогут разглядеть даже солнечные батареи.
Когда можно наблюдать полеты МКС
27 июля - с 21 часа 03 минут до 21 часа 06 минут;
28 июля - с 21 часа 53 минут до 21 часа 55 минут;
29 июля - с 21 часа 05 минут до 21 часа 08 минут;
30 июля - с 20 часов 18 минут до 20 часов 21 минуты.