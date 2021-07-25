Кусала, душила, грозила зарезать: под Волгоградом многодетную мать лишают прав за издевательства над детьми

39-летней жительнице Светлоярского района Волгоградской области грозит лишение родительских прав на троих детей и срок по статье. Неправдивая мать вела аморальный образ жизни, никак не занималась воспитанием двух дочек 2 и 11 лет, а также 10-летнего сына. Несовершеннолетние жили в кошмарных условиях, антисанитарии. Оставались дома одни, выживали как могли. А когда мать возвращалась, подвергались насилию и издевательствам. Однажды неадекатная женщина угрожала старшей дочери убийством маникюрными ножницами, а сына искусала и пыталась задушить. За всем этим ужасом наблюдала 2-летняя малышка.

- Несмотря на неоднократные профилактические беседы и проблемы с Законом, женщина на путь исправления не встала. В отношении нерадивой матери полицейские возбудили уголовное дело, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сейчас дети находятся с родными отцами.