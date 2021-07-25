Вызвали эвакуатор, привезли воды: под Волгоградом полицейские помогли рязанцам, застрявшим на трассе

Семья из Рязани отблагодарила волгоградских полицейских. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Семья из Рязанской области написала благодарственное письмо в адрес волгоградских полицейских - старшим лейтенантам Евгению Калачеву и Виктору Столяров взвода 2 роты 2 ОБДПС ГИБДД регионального Главка. 17 июля на 704-ом километре трассы «Каспий» машина рязанцев сломалась, а проезжавшие мимо стражи порядка помогли попавшим в беду людям. Ситуация была действительно непростой. Мобильная связь не ловила, вода заканчивалась, а жара стояла сильная.

- Полицейские вызвали эвакуатор, привезли 5 литров питьевой воды, чтобы её хватило на всю дорогу до дома. Обменялись контактами и через некоторое время позвонив водителю, удостоверились, что эвакуатор подъехал и путники уже тронулись в путь, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.