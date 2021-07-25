Росавиация выдала допуск на прямые авиарейсы из Волгограда в Израиль

Авиакомпания получила допуск на прямые рейсы из Волгограда в Израиль. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Федеральное агентство воздушного транспорта продолжает выдавать допуски российским авиакомпаниям на международные рейсы. Как сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на опубликованный документ, Росавиация одобрила полеты из Волгограда в израильский город Эйлат (аэропорт Овда). Волгоградцы смогут без пересадок добраться на курорт, расположенный на побережье Красного моря.

Отметим, что авиакомпания S7 Airlines получила право на возобновление полетной программы в Эйлат трижды в неделю, однако воспользуется ли она им – пока неизвестно.

- Решение о выдаче допуска не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов, - отметили в агентстве.