Ночью прохладно, днем жара: какая погода будет в Волгограде и области 25 июля

Завтра днем без воды или мороженого на улице будет тяжко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области аномальная жара пошла на спад. Столбики термометров к 40 градусам в тени не поднимаются. Все равно днем на улице очень теплая погода, зато ночью чувствуется прохлада. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в Волгограде и области 25 июля ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет дуть с северо-востока, возможны порывы до 8-13 метров в секунду.

По области температура воздуха в ночные часы составит +16...+21°, а местами может похолодать до +11°. Завтра днем +25...+30°, в отдельных районах до +34º. В Волгограде в ночь с субботы на воскресенье будет +17...+19º, в дневные часы +30...+32º.

Температура воды в Волге у Волгоградского речного вокзала составляет +25,2 градуса. Однако в городе для купания работает только один пляж – на полуострове Сарептский. А на днях Роспотребнадзор запретил купаться на Тулака.