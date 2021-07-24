Грейте кастрюли: на следующей неделе горячую воду отключат в трех районах Волгограда

В трех районах Волгограда горячей воды не будет более недели Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Волгограде продолжаются отключения горячего водоснабжения. Горожане вынуждены набирать кастрюли, чтобы умыться и искупаться не под ледяным напором. Люди остаются без теплого душа более чем на неделю. С 26 июля в Волгограде горячее водоснабжение отключат в Дзержинском, Центральном и Кировском районах, рассказали «КП-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения». А в Советском районе горячую воду отключили 23 июля.

В Дзержинском районе горячая вода будет отсутствовать с 26 июля по 6 августа по адресам: улица Карла Либкнехта, 13, 21; улица Маршала Жукова, 85, 95, 105, 115; улица Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24; улица Хорошева, 46, 48.

В Центральном районе один на один с холодной водой оставляют жителей двух домов. Горячего водоснабжения не будет на улице Скосырева, 1а и 1б с 27 июля по 9 августа.

В Кировском районе города нагревать воду в кастрюлях будут с 26 июля по 6 августа жители следующих адресов: улица Кирова, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128, 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 137а, 147, 149; улица Никитина, 119, 121, 125, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139; улица Зины Маресевой, 3, 9, 15; улица Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82; улица Федотова, 4; улица Быстрова, 54, 58, 62, 64, 80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94; улица 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 119а,121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137; улица Люблинская, 4; улица Изоляторная, 2; улица Вельботная, 3, 5; улица Закавказская, 1, 2, 2а, 6; улица Турбинная, 184, 186, 188, 259; улица Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12; улица Минина, 4, 10, 16.

В Советском районе Волгограда на ряде улиц подачу ресурса остановили с 23 июля. Тепленькая пойдет только 3 августа на адресах: улица Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20; улица Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21; улица Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7; улица Льва Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7; улица Аджарская, 35, 37, 16, 18; улица Карла Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19; улица Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12.

В начале прошлой неделе без горячей воды оставили жителей Красноармейского района. На протяжении всего июля каждый район города столкнулся с отключением горячего водоснабжения.